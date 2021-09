Tubo rotto e perdita d'acqua in Viale Aldini: strada chiusa e traffico deviato

Viale chiuso in direzione Saragozza e traffico deviato per una grossa perdita idrica che sta interessando viale Aldini, nel tratto che va da porta SAn Mamolo a porta Saragozza. Polizia locale e tecnici Hera sono sul posto: il traffico in direzione Saragozza è stato deviato, mentre quello in direzione porta Santo Stefano procede regolarmente, anche se tutta la zona è in pratica bloccata per la congestione dovuta alla rottura.

Notizia in aggiornamento