Viavai sospetto in appartamento, scatta il blitz in San Ruffillo

E' stato il viavai sospetto a innescare il controllo, poi risultato positivo. Una coppia è finita nei guai ieri pomeriggio, dopo che i carabinieri di Bologna sono entrati in un appartamento in zona San Ruffillo, ritenuta una piazza di spaccio a domicilio.

All'interno della casa sono stati trovati un 33enne e una 45enne. A lui, cittadino marocchino con precedenti specifici e irregolare, i militari hanno contestato il rinvenimento di alcuni grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 500 Euro in contanti, mentre per la donna, cittadina italiana, si è proveduto per favoreggiamento. I carabinieri hanno appurato infatti che per una dose di cocaina ceduta gratis a settimana la stessa 45enne, titolare dell'appartamento in questione, permettesse al 33enne la disponibilità dello stesso. Al termine degli accertamenti, il 33enne è stato portato via in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.