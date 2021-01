Giuseppe Rossi è il nuovo vicepresidente dell'Asp Laura Rodriguez

Lo scorso 5 gennaio, nel corso dell'ultimo Consiglio di amministrazione dell'ASP Laura Rodriguez, Azienda che eroga servizi socio-sanitari rivolti, in prevalenza alla popolazione anziana e ai disabili adulti nell'ambito dei piani di zona definiti dai 6 Comuni soci di San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro, è stata deliberata la surroga di un consigliere dimissionario sostituito da Giuseppe Rossi, a cui è stata conferita anche la carica di vicepresidente.

"Abbiamo accolto e salutato con grande piacere la conferma di Giuseppe Rossi di far parte del consiglio di Amministrazione e di ricoprire la carica di vicepresidente", spiegano attraverso una nota il presidente di ASP Laura Rodriguez Silvano Brusori e il Consigliere Maurizio Diegoli. I particolare il presidente sottolinea: “Ho già avuto modo, in passato, di confrontarmi e operare con lui e di riconoscergli quelle doti di attenta professionalità, umanità e sensibilità verso i temi sociali e le categorie più deboli che sono requisiti necessari per ricoprire la carica di vicepresidente".