Consiglio di Stato sospende la revoca degli spazi a Làbas

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare del Comune di Bologna, sospendendo la sentenza del Tar che aveva revocato lo spazio di vicolo Bolognetti al Collettivo Làbas. Dopo un violento sgombero da un ex caserma che aveva occupato, Làbas aveva infatti trovato casa, grazie a un bando, in un immobile pubblico nello spazio che ospitava l'anagrafe in pieno centro.

Da allora ha avviato diverse iniziative sociali e culturali tra cui un laboratorio di salute popolare, ma anche un certo protagonismo nella politica cittadina, con un impegno diretto nella coalizione che ha portato all'elezione di Lepore. La sentenza del Tar era arrivata dopo il ricorso di un altro raggruppamento di associazioni che aveva partecipato al bando con il quale il Comune aveva assegnato lo spazio a Làbas, sulla base del calcolo dei punteggi.

Soddisfazione del Comune

"Siamo soddisfatti della pronuncia del Consiglio di Stato su vicolo Bolognetti - dice l'assessore all'Urbanistica Raffaele Laudani - che ha riconosciuto le nostre ragioni sull'istanza cautelare sospendendo l'esecutività della sentenza del Tar sulla graduatoria per l'assegnazione dell'immobile nel 2018. Un esito per il quale ringrazio l'avvocatura e tutti gli uffici del Comune coinvolti. Siamo già a lavoro per la predisposizione delle procedure per il nuovo affidamento di quegli spazi, allo scadere della concessione attuale, che dovrà tenere conto anche delle modalità introdotte dal nuovo Regolamento adottato dal consiglio comunale nel 2022".