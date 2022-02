VIDEO | Appalto parcheggio Tanari, Usb: "Soluzioni? Alle parole seguano fatti"

"Valutiamo positivamente questa presa in carico, ma alle parole seguano i fatti". Così il delegato Usb Fabio Perretta davanti al presidio del sindacato al parcheggio Tanari, per chiedere una soluzione rispetto ai quattro lavoratori a rischio dopo il cambio appalto. "Non ci si può accontentare dell'enunciazione -prosegue Perretta- l'amministrazione, Comune e Città metropolitana, può e deve fare indirizzo e imprimere una prassi e assicurare il buon lavoro e la tutela dei diritti".

Nella recente gara sosta infatti, Tper ha perso l'appalto in favore della cordata Sct Group, Abaco Spa e Engie Spa, che esprime il subentrante Bomob. Da dicembre si stavano paventando cambi di gestione e subentri, ma qualcosa è andato storto e quattro lavoratori in subappalto per il parcheggio di via Tanari ora rischiano il posto.

Al presidio, al terzo giorno di occupazione degli ingressi e con alcuni disagi per i mezzi di raccolta Hera registrati nella giornata di ieri, è arrivato anche il consigliere 5S Marco Piazza.

"Dobbiamo rivedere il protocollo appalti -commenta a margine Piazza- quello che sta accadendo è esattamente quello che il Comune non voleva che accadesse. Il protocollo appalti è stato pensato proprio per tutelare questo tipo di situazioni ma evidentemente, questa situazione si sta verificando.

A vuoto sembra esser andato il primo confronto amichevole con Bomob. Il nodo cruciale sembra essere il subappalto, che al contrario dell'appalto semplice in questo caso sembra non essere considerato dall'impresa come sufficiente per fare scattare le clausole di subentro della forza lavoro nel nuovo soggetto vincitore.

"Rischiamo di avere la stessa situazione anche al parcheggio Staveco -ammonisce Piazza- certo, una norma a livello nazionale aiuterebbe molto e non lascerebbe i comuni a giocare di rimessa".