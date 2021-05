Bonghi e festa in piazza Verdi. L'esasperazione dei residenti: "Nessuna multa" | VIDEO

Ancora un'altra serata di passione per i residenti di piazza Verdi e dintorni: dopo il delirio di martedì sera (nel video la prima scena) anche ieri sera in Piazza Verdi studenti e studentesse hanno fatto festa fino a tardi. "Il solito insopportabile concerto di bonghi", parafrasano i residenti esasperati.

"Cosa fanno Sindaco e Prefetto?", si domandano ancora una volta, "non sono capaci di organizzare una efficace prevenzione che impedisca di infliggere ogni sera un'enorme sofferenza ai cittadini residenti, un grave danno alla loro salute? Ora io mi chiedo se è possibile che in questa cittá non ci sia un'autoritá capace di intervenire per far cessare questo indecente stato di cose. Se queste autorità non sono in grado di tutelarci farebbero meglio a cambiare mestiere. C'è il pieno di spacciatori e venditori abusivi di birra. Ecco la polizia che è arrivata e se ne è andata (ore 23.55 tamburi ancora in azione".