Le immagini del concerto per la pace in piazza Maggiore. Gran finale con Gianni Morandi che canta 'C'era un ragazzo' insieme alla Rappresentante di Lista, promotrici del concerto. Sul palco tutti gli artisti e le artiste: "No alla guerra".

Da piazza Maggiore l'urlo per la Pace: "No armi, No guerra, No Violenza" | VIDEO