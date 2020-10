"Tu chiudi e tu ci paghi. Se il governo ci chiude il governo ci paga. Non siamo criminali, ma lavoratori". Questo lo slogan principale della protesta di bar e ristoratori in piazza Maggiore contro l'ultimo Dpcm.

Anche in via Orfeo, le bariste di Miky e Max "rimaste in mutande" hanno spedito le suddette al presidente del Consiglio Conte.