VIDEO | Rissa in via Zamboni. Botte da orbi, le immagini fanno il giro del web

Sui social circola in queste ore un video dell'ennesima scazzottata scoppiata in zona U. Un gruppetto di giovani. Calci, pugni, urla concitate. Qualcuno che finisce a terra.

Sono queste le immagini che hanno preso il via dal Gruppo web 'Risse Italiane ' per poi rimbalzare su diverse chat e bacheche dei social network dove fioccano i commenti dei cittadini sul degrado della zona.

Non si tratta infatti di un episodio isolato. Non è una novità infatti che Via Zamboni, come il resto della zona universitaria, si trasformino in teatro di episodi di violenza, spaccio, schiamazzi ai danni dei residenti in primis, che da anni lamentano una simile deriva.

Risale a solo poche settimana una maxi rissa degenerata a sediate (qui il video), che ha visto 4 persone bandite dal Questore dai locali della zona U e due divieti di dimora.