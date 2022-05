Una app per aiutare i poveri con dignità: le parole di don Matteo (Caritas) - VIDEO

Dare nuova vita ai prodotti in scadenza, evitando lo spreco di cibo e risorse, aiutando chi ha meno possibilità a concedersi un piccolo lusso gastronomico. Si chiama SQUISITO, SOSTENIBILE E PER TUTTI il progetto messo in campo da Emil Banca assieme alla Caritas diocesana di Bologna e alla giovane startup bolognese che da qualche tempo ha lanciato la piattaforma web Squiseat. Ma per i prossimi mesi c'è preoccupazione per il tema della casa.

Al momento sono stati individuati una ventina di soggetti, con un grado di digitalizzazione adeguato allo strumento, a cui sono stati erogati complessivamente circa 2000 euro. Principalmente studenti stranieri, che riescono mantenersi a Bologna grazie ad una borsa di studio ma che si rivolgono a Caritas perché fanno fatica ad accedere a beni di prima necessità. In queste prime settimane di attività, sono stati effettuati una settantina di ordini per un valore vicino ai 300 euro.