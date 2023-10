Cento anni di GD: ecco il suggestivo videomapping in piazza Santo Stefano | FOTO

Spettacolare installazione visiva in piazza Santo Stefano. La sera di venerdì 27 ottobre, sui palazzi e sulla basilica della piazza, sono state proiettate le animazioni di decine di opere d’arte custodite in musei della città (Pinacoteca Nazionale di Bologna, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi e Museo universitario di Palazzo Poggi). L’iniziativa, progettata dal Balich Wonder Studio, porta la firma della GD e nasce proprio per celebrare i cento anni dell’azienda.

Tutte le foto sono di Ezio Cairoli