Vigilessa uccisa. "Gravi indizi di colpevolezza": così si è arrivati al fermo dell'ex collega

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Spuntano "gravi indizi di colpevolezza" a carico di Giampiero Gualandi, il 63enne commissario capo della polizia locale intracomunale, per la morte della ex collega, Sofia Stefani, 33anni, uccisa ieri con un colpo di pistola all'interno del comando di Anzola. Da qui il fermo, eseguito nella notte, dai Carabinieri e disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, Dott. Stefano Dambruoso. L'uomo - raccontano gli investigatori stamane - risulta indagato per omicidio volontario.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 16 maggio 2024, presso gli uffici della Polizia Locale, dove il 63enne prestava servizio. L’uomo è sospettato di aver cagionato la morte della ex collega esplodendo un colpo di arma da fuoco dalla pistola d’ordinanza in direzione della donna che era andata a trovarlo e con cui - secondo quanto riferiscono i miliari - avrebbe avuto una relazione.

I gravi indizi e il fermo nella notte

Appresa la notizia dal 112, i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno allertato i Carabinieri della locale Stazione che sono giunti sul posto unitamente ai Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo - Sezione Investigazioni Scientifiche di Bologna e della Compagnia Bologna Borgo Panigale. Nella notte del 17 maggio 2024, a seguito dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagato, è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. Gualandi è stato quindi tradotto dai Carabinieri presso la Casa circondariale - Rocco D’Amato di Bologna, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida.

I colleghi: "Sul lavoro normale rapporto gerarchico"

Un omicidio che ha lasciato sgomenta la comunità si Anzola e i colleghi dei due vigili, che alla telecamere di BolognaToday si sono detti increduli. Il sindaco Giampiero Veronesi ha proclamato per oggi il lutto cittadino: “Un fatto gravissimo che ha letteralmente devastato la nostra comunità - ha scritto sui social -. Non dobbiamo attivare meccanismi insani di morbosa curiosità, dobbiamo avere massimo rispetto per le persone e le famiglie coinvolte da questa brutta vicenda ed esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia di Sofia e tutti i suoi cari”.