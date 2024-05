Ex vigilessa uccisa ad Anzola: parla l'avvocato di Gualandi, in stato di fermo per omicidio volontario

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“È stato un incidente e non un gesto volontario”. Così a BolognaToday il legale di Giampiero Gualandi, Claudio Benenati, sull’omicidio di Sofia Stefani, l’ex vigilessa di 33 uccisa ad Anzola con un colpo di pistola alla testa esploso dall’agente e suo precedente superiore.

Domani l'udienza di convalida del fermo

Dopo l’interrogatorio nella notte, in cui l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, il vigile 63enne si trova ora alla Dozza in stato di fermo per omicidio volontario aggravato: “Una vicenda drammatica e tragica, ma il mio assistito non ha agito volontariamente”, ribadisce l’avvocato difensore. Nella mattina di domani è prevista l’udienza di convalida del fermo: “Al giudice per le indagini preliminari - conclude Benenati - chiederemo la non convalida perché non ci sono i presupposti”.

Chat e telefonate al setaccio dei carabinieri

Intanto i carabinieri hanno cominciato a concentrare le indagini anche sugli smartphone di Gualandi e Stefani per ricostruire non solo le ore precedenti alla tragedia avvenuta nel comando della polizia di Anzola, ma anche il rapporto tra il comandante capo e la vittima, la ragione del loro incontro negli uffici della ‘Casa gialla’ in piazza Giovanni XXIII e soprattutto se tra i due c’erano stati recenti discussioni, forse prodromi alla tragedia di ieri.

L'ipotesi della relazione, il rapporto tra vittima e indagato

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella sentimentale, con i due che da diversi mesi avrebbero cominciato a frequentarsi dopo il congedo della ragazza dal comando di Sala Bolognese a fine 2023. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo la fine del rapporto lavorativo Stefani andava comunque spesso a trovare Gualandi al comando di Anzola e avevano continuato a mantenere la relazione.

L'ultimo incontro prima della morte

Ma lo scopo dell’ultimo incontro privato dentro una delle stanze dell’edificio continua a rimanere uno dei punti oscuri che i carabinieri sperano di colmare passando al setaccio i messaggi e le telefonate scambiati tra i due. Stando alle prime ricostruzioni, Stefani e Gualandi si erano sentiti più volte durante la giornata dell’omicidio, l’ultima volta poco prima che si vedessero, ma non è ancora chiaro se il loro incontro era stato concordato. Per ora gli inquirenti escludono che fosse un appuntamento chiarificatore chiesto dall’uomo, forse intenzionato a troncare la relazione extraconiugale con la vittima.