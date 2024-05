Omicidio di Anzola, nominati i periti per autopsia e analisi balistica: tutti i dubbi da sciogliere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Novanta giorni per eseguire gli esami che permetteranno di fare luce sulla vicenda. E di dare una risposta alle domande che ancora gravano sull’omicidio della vigilessa Sofia Stefani, uccisa da Giampiero Gualandi con un colpo esploso dalla sua pistola di ordinanza. Questa mattina 24 maggio, davanti al procuratore aggiunto di Bologna Lucia Russo, sono stati conferiti gli incarichi per lo svolgimento dell’autopsia e della perizia balistica. Da questi esami dipenderà non solo la verità sul delitto, chiesta fin dall’inizio dai famigliari, ma anche il futuro del vigile 63enne che attualmente si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dal rapporto sentimentale con la vittima.

I segni della colluttazione e la ferita fatale

Dell'autopsia, già iniziata, è stata incaricata il medico legale di Parma Valentina Bugelli, mentre i consulenti delle parti sono Guido Pelletti per l’avvocato difensore Claudio Benenati, e Andrea Casolino per i familiari della vittima rappresentati dall'avvocato Andrea Speranzoni. L’esame autoptico dovrà appurare la presenza sul corpo di Stefani di eventuali segni della colluttazione che, secondo la versione di Gualandi, è scoppiata immediatamente prima dello sparo. Indizi utili deriveranno anche dall’analisi della ferita fatale sul volto della ragazza e dagli esami del dna e genetici.

La perizia balistica e la tesi del "colpo partito per sbaglio"

La perizia balistica sarà invece fondamentale per ricostruire la dinamica e la distanza dello sparo, così come, attraverso l’esame sulle condizioni della Glock semiautomatica con cui Gualandi ha fatto fuoco, trovare elementi a favore o contro la tesi del "colpo partito per sbaglio". È stata invece affidata a due Carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma, il maresciallo maggiore Luigi Desideri e il maresciallo Lorenzo Talamelli. A quanto appreso dalla Dire, per questo accertamento Speranzoni si è riservato la nomina di un proprio consulente, mentre l'esperto indicato dalla difesa è Paride Minervini.

Pronto il ricorso al Tribunale del Riesame

Intanto il difensore di Gualandi, Claudio Benenati, è pronto a presentare ricorso al Tribunale del riesame per il suo assistito. Come annunciato subito dopo la notifica del gip Domenico Truppa, nel documento – che verrà presentato quasi sicuramente lunedì – Benenati chiederà l’annullamento della misura cautelare o, in subordine, gli arresti domiciliari per l’indagato.