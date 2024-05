QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Perché si erano dati appuntamento al comando della polizia locale? Il colpo è davvero partito in modo accidentale? E se invece Giampiero Gualandi ha premuto volontariamente il grilletto della sua pistola di ordinanza, perché lo ha fatto? Ci sono ancora molti punti da chiarire sull’omicidio di Anzola in cui è morta Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni che aveva lavorato e conosceva l’uomo che l’ha uccisa, 63 anni, commissario capo della polizia locale intracomunale.

Lo sparo che ha ucciso Sofia Stefani

Intorno alle ore 16 di ieri, 16 maggio, la calma di una normale giornata di lavoro dentro il comando della ‘Casa gialla’ in Piazza Giovanni XXIII è stata rotta da uno sparo partito nell’ufficio in cui Stefani e Gualandi si erano dati appuntamento. La giovane donna è stata colpita alla testa ed è morta sul colpo. Chiamati i soccorsi e i carabinieri, l’uomo si è consegnato senza opporre resistenza ai militari, che lo hanno portato nella caserma e interrogato a lungo in presenza del suo avvocato. A loro Gualandi ha ripetuto che il colpo è partito per sbaglio mentre stava pulendo l’arma e Stefani era seduta davanti a lui.

Movente sentimentale? Gualandi sottoposto a fermo

Una versione che però non convincerebbe gli inquirenti, che nella notte hanno interrogato a lungo l'uomo e alla fine, su disposizione della Procura, lo hanno sottoposto al fermo per omicidio volontario. Sono stati ascoltati anche i colleghi e alle persone più intime dei due. Non è chiaro perché vittima e indagato si siano dati appuntamento in una stanza da soli: è emersa l'ipotesi di un movente sentimentale che però al momento non trova conferma.

Stefani e Gualandi avevano lavorato insieme per un anno fino alla scadenza del contratto di lei, che era stata assegnata alla sede di Sala Bolognese, ma era conosciuta anche dagli altri agenti. Il 63enne ricopre il grado di commissario capo e sindacalista della categoria, e in passato è stato anche comandante della polizia locale dell’Unione dei comuni Terre d’Acqua. Lui è spostato e lei era fidanzata.

I colleghi: "Sul lavoro normale rapporto gerarchico"

Al momento dello sparo, negli uffici c’erano pochi altri agenti che riferiscono di aver sentito solo l’esplosione e di non aver visto nulla. La responsabile del corpo, Silvia Fiorini, ha ricordato che i due avevano “un rapporto professionale normale, come quello che si crea normalmente tra un agente e il superiore” e che “non so quale altro tipo di rapporto potessero avere”. Gualandi era anche stato imputato e assolto per aver diffamato il sindaco con alcuni commenti su Facebook.

Ennesimo caso di femminicidio?

La segretaria provinciale del Partito Democratico Federica Mazzoni ha commentato l’accaduto definendolo un “probabile femminicidio”. Il fatto ha sconvolto la comunità di Anzola, piccolo paese tra Bologna e Modena di appena 15mila abitanti. Nel comune sia Gualandi che Stefani erano conosciuti e nessuno si sarebbe mai aspettato una simile tragedia. Il sindaco Giampiero Veronesi ha proclamato per oggi il lutto cittadino: “Un fatto gravissimo che ha letteralmente devastato la nostra comunità - ha scritto sui social -. Non dobbiamo attivare meccanismi insani di morbosa curiosità, dobbiamo avere massimo rispetto per le persone e le famiglie coinvolte da questa brutta vicenda ed esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia di Sofia e tutti i suoi cari”.