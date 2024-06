QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il cappello da vigilessa e la bandiera della pace sopra la bara bianca. I fiori colorati e le rose rosse. Nella chiesa parrocchiale di Zola Predosa, dove si tiene il funerale, tutto ricorda la voglia di vivere e l’entusiasmo di Sofia Stefani. E l’amore che la ragazza 33enne uccisa da Giampiero Gualandi aveva saputo donare a chi la conosceva. “Una quantità non misurabile di amore”, dice papà Bruno. Il viso scavato dalla stanchezza ma nello sguardo una dignità che non si piega al dolore. Lo circondano gli abbracci dei tanti che hanno voluto esserci nel giorno del funerale della figlia che ha perso la vita lo scorso giovedì 16 maggio colpita da un proiettile esploso dall’ex collega 63enne. “Era una ragazza splendida e generosa. Mai avrei pensato che il suo lavoro da garante della sicurezza potesse costarle la vita”.

Mamma Angela in lacrime: "Sarà sempre con noi e chiediamo giustizia"

Questo giorno di lutto è iniziato la mattina nella camera ardente della Certosa di Bologna. È lì, poco prima del trasferimento nel paese in cui vive la famiglia, che mamma Angela ha rivolto il suo appello: “Sofia aveva vestito la sua divisa con lo stesso entusiasmo con cui ha vissuto la propria vita. Sarà sempre con noi e chiediamo giustizia”. E poi la dedica, letta tra le lacrime in chiesa: “Arrivederci carissima Sofia. Con gratitudine per tutto ciò che hai spassionatamente donato, possano e desiderino averti sempre nella mente e nel cuore gli amici, i diritti e i sentimenti umani e i colleghi che rispettano la vita”. Anche l’arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, ha mandato un messaggio letto dal parroco di Zola Predosa Gino Strazzari: “Sei stata strappata alla vita troppo presto. È importante che la fragile vita di ogni persona, e specialmente delle donne sia rispettata”.

La poesia di Pablo Neruda dedicata a Sofia

Una poesia di Pablo Neruda, ‘Il figlio’, è il modo in cui i genitori hanno voluto ricordare la loro figlia in chiesa. Alessandro Bergonzoni l’ha recitata per loro: “Da tanti luoghi vieni. Dall’acqua e dalla terra, dal fuoco e dalla neve, da così lungi cammini verso noi due. Dall’amore che ci ha incatenati, che vogliamo sapere come sei, che ci dici, perché tu sai di più del mondo che ti demmo”.

Il fidanzato Stefano: "15 anni insieme a lei, era il mio sorriso"

Un accompagnamento musicale da parte dei membri dell'associazione Malala di Anzola fa da sottofondo all'ingresso della bara in chiesa. Nei banchi in prima fila, da una parte siedono i rappresentanti delle istituzioni. Dall’altra i famigliari e gli amici. E l’ex fidanzato della vittima, Stefano Guidotti: “Insieme a lei ho trascorso 15 anni della mia vita. C’è stato tanto amore. Sofia era la parte allegra della mia vita. Quella persona che quando si alza viene a darti un bacio e si aspetta un bacio prima di andare a letto. Ora la vita dovrà andare avanti. Ma si dovrà fare chiarezza sul perché una ragazza di 33 anni sia stata uccisa con un colpo di pistola. Una cosa che non riesco nemmeno a pensare”.

Il pattinaggio, il volontariato e l'attaccamento alla divisa

Sofia era una ragazza dinamica e molto attiva nel sociale. Lo testimonia la presenza dalle insegnanti di pattinaggio a rotelle con cui Sofia era cresciuta a Roberto Morgantini delle Cucine popolari in cui la vittima faceva volontariato. A Zola Predosa è stato proclamato il lutto cittadino. Il comandante della Polizia Locale Reno-Galliera, Stefano Bolognesi, aveva conosciuto la vittima in occasione del colloquio per entrare nel corpo: "Non era stata selezionata, ma in quel breve confronto Sofia aveva dimostrato tutta la passione e l'attaccamento a questo lavoro".

Le domande senza risposta, l'amica: "Forse finita in un tunnel"

È il giorno dei ricordi e del lutto, ma anche delle domande che non hanno ancora una risposta. Le indagini della procura sono ancora in corso e sono attese le relazioni dell’autopsia e della balistica. Gualandi si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Fuori dalla chiesa tutti si chiedono ancora il perché della tragedia. E se davvero c’entra il fatto che Gualandi e Stefani abbiano avuto una relazione clandestina: “È una cosa che abbiamo saputo dai giornali – racconta Michela, amica molto stretta di Sofia –, con me era sempre allegra e spensierata. Ci eravamo conosciute a una festa di compleanno e ci eravamo intese da subito. La portavo a ballare e Stefano ci faceva praticamente da chaffeur. Io penso che Sofia fosse finita in un tunnel brutto di attaccamento a questa persona. Ed è finita in modo atroce”.