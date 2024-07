Omicidio Sofia Stefani: Riesame, 'L'ex comandante Gualandi voleva eliminare il problema'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per il tribunale del Riesame di Bologna è "tutt'altro che remota" l'ipotesi che Giampiero Gualandi possa aver finito per non reggere più la pressione emotiva esercitata su di lui dagli atteggiamenti "assillanti o persecutori" di Sofia Stefani, "fino a perdere il controllo al punto da vedere nell'eliminazione fisica della persona che costituiva il proprio problema l'unica via d'uscita percorribile per riguadagnare la perduta stabilità psicologica".

Lo scrivono i giudici, motivando la decisione di confermare la custodia cautelare in carcere per il 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, accusato dalla Procura dell'omicidio volontario aggravato dell'ex collega 33enne, con cui aveva avuto una relazione.

Per i giudici del Riesame si tratta di un "femminicidio efferato"

Sofia Stefani è stata uccisa il 16 maggio negli uffici del comando della Polizia locale del paese nel Bolognese. Per i giudici del Riesame, che si mostrano concordi con quanto stabilito dal Gip, sussistono le esigenze cautelari nei confronti di Gualandi. L'assenza di precedenti e l'aver vissuto onestamente, come sostenuto dal difensore di Gualandi, l’avvocato Claudio Benenati, per i giudici sono dati "relegati in assoluto secondo piano, scadendo ad elementi puramente formali, a fronte di un femminicidio efferato, realizzato sparando alla vittima con l'arma di ordinanza, e soprattutto, architettato pensando nel contempo anche alla giustificazione postuma per cercare di simulare la tragica fatalità".

Esclusa l'ipotesi dell'incidente

Il Riesame smonta infatti la versione difensiva di un incidente, un colpo partito per errore durante una colluttazione. Diversi elementi raccolti dall'indagine smentiscono l'ipotesi che avesse l'arma casualmente in ufficio per pulirla: si tratterebbe di un pretesto.

"La versione difensiva dell’incidente, ovvero dell’accidentalità dello sparo del colpo - scrivono i giudici - determinato da una concitata colluttazione con la vittima, presenta numerose criticità, tali da renderla non credibile ne' rispetto al presupposto di partenza (la dedotta presenza fortuita dell’arma nell’ufficio dell’indagato, connessa ad operazioni di pulizia della stessa), né rispetto alla stessa ricostruzione della dinamica di svolgimento del fatto, così come prospettata dall’indagato nelle dichiarazioni rese al Giudice per le indagini preliminari".

La pulizia della pistola era una scusa

Gualandi, come si legge nelle motivazioni, si era premunito della pistola, prelevandola dall'armeria, per usarla contro di lei, ben sapendo o comunque ritenendo altamente prevedibile che Stefani sarebbe piombata nel suo ufficio per un incontro chiarificatore sul loro rapporto. Inverosimile è anche l'aggressione da parte della 33enne.