Vigilessa uccisa, è il giorno del dolore: a Zola l'addio a Sofia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È il giorno dell’addio a Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni morta lo scorso 16 maggio ad Anzola dell’Emilia, uccisa con un colpo di pistola dall’ex collega agente Giampiero Gualandi.

Dalle 9:30 il raduno alla camera ardente allestita nella Certosa di Bologna per dare l’ultimo saluto alla ragazza.

A Zola Predosa, dove la ragazza viveva insieme alla famiglia, si attende poi l’arrivo della salma per le esequie ed è stato proclamato per oggi il lutto cittadino. I funerali si terranno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale Abbazia dei Santi Nicolò e Agata. In ricordo della vittima, i genitori hanno lanciato una raccolta fondi a favore di alcune associazioni benefiche.

La morte di Stefani ha scosso profondamente anche la comunità di Anzola, dove la aveva lavorato un anno nel corpo della polizia locale. Nei giorni scorsi gli anzolesi hanno voluto ricordare la vittima con una fiaccolata. Negli uffici della 'Casa gialla', Stefani aveva conosciuto Gualandi, ora in carcere per omicidio volontario.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la vigilessa non si rassegnava alla fine della relazione clandestina avuta con il 63enne e il giorno della morte lo aveva raggiunto in ufficio. Lì è partito il colpo che l’ha uccisa. Per l’accusa guidata dal pm Stefano Dambruoso è stato un gesto voluto, un incidente invece per la difesa dell’indagato, che è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. L'avvocato difensore Claudio Benenati ha presentato ricorso al tribunale del riesame.