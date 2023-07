Blitz dei vigili in consiglio comunale: "Organico ai minimi storici, più risorse e più sicurezza"

Una quarantina di agenti della Polizia locale questa mattina ha bloccato i lavori del Consiglio comunale in segno di protesta su indennità, buoni pasto, assunzioni, sicurezza per gli operatori nelle zone della movida, tutti fattori con segno meno, a fronte di tante richieste dell'Amministrazione per progetti come città 30, i grandi eventi e i maxi cantieri.

Hanno sottolineato il "silenzio assordante nonostante le numerose richieste di ascolto" e chiedono di "invertire la rotta". Con loro le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl Fp, Uil-Fpl e Sgb, che chiedono più risorse, più sicurezza e più personale, a fronte del preoccupante 'buco' da 800.000 euro nel fondo destinato al salario accessorio dei dipendenti comunali.

In particolare, denunciano un organico "ai minimi storici" con circa 540 operatori, l'assenza dei buoni pasto e i salari fermi nonostante l'inflazione alle stelle e il costo della vita sempre più alto, quando dall'altra parte l'amministrazione chiede uno sforzo importante al Corpo. I vigili insomma "stanno soffrendo" e in tanti "lasciano Bologna perché non riescono a mantenersi" in una città con un caro affitti "che non permette di sopravvivere". Mancherebbero garanzie anche sulle sicurezza: gli agenti chiedono attrezzature più moderne, magari con l'introduzione delle bodycam, a fronte delle sempre più frequenti aggressioni, come riferisce la Dire.

Servono quindi "risorse economiche da destinare al personale, si pagano però migliaia di euro per la campagna promozionale per 'Bologna Città 30' alla Fondazione Innovazione Urbana e ad un'agenzia di comunicazione di Milano", e poi in occasione dei grandi eventi come le partite o i concerti allo stadio Dall'Ara non vengono chiesti agli organizzatori i pagamenti delle ore di straordinario, che ad oggi pesano interamente sulle casse del Comune.

Per questo gli agenti chiedono di essere tutelati e valorizzati, aumentando le indennità, siglando protocolli di interventi congiunti con le altre Forze dell'ordine nelle zone della movida, e anche introducendo le body cam, dopo "diversi anni passati a discuterne". I consiglieri comunali hanno ascoltato le richieste.

Dal Pd, fa sapere il capogruppo Michele Campaniello, "si attendono che alle parole seguano dei fatti. Da parte nostra continueremo a seguire la battaglia sindacale con massima disponibilità all'ascolto".

"Da mesi facciamo proposte a favore della PL e la risposta è sempre negativa - tuona il capogruppo leghista Matteo Di Benedetto - ci era addirittura stato dettato che alcuni sindacati erano contrari ad alcune richieste, come le body cam. Oggi sono uniti per chiedere esattamente quello. Il tempo delle promesse è finito, l’amministrazione dia risposte e approvi gli ordini del giorno con cui abbiamo chiesto di dare seguito alle richieste dei nostri lavoratori. Trovano i soldi per la città 30 e per mille altri progetti ideologici, non li trovano per la sicurezza e i diritti dei nostri operatori? È uno scandalo che deve finire".

Lega: "Autostazione non idonea"

C'è poi la questione del nuovo ufficio della PL in Autostazione. In una nota a firma del capogruppo Matteo Di Benedetto e di Giulio Venuri, consigliere comunale e portavoce Lega Bologna "sembra essere palesemente inidoneo per la funzione di cui sopra".

"La PL deve essere messa nelle condizioni di svolgere al meglio le sue funzioni, a maggior ragione quando viene richiesta un’attività di presidio del territorio funzionale alla sicurezza della comunità" spiegano gli esponenti del Carroccio sottoscrivendo in una missiva a sindaco e giunta tutte le richieste degli agenti, dall'equipaggiamento, allo stanziamento di risorse, alle nuove auto.