Cade in condotto di aerazione per riprendere il pallone, ragazzo soccorso dai Vigili del fuoco

Per prendere un pallone, è caduto in un condotto di aerazione. Vigili del fuoco in zona Fiera ieri pomeriggio, dove è stato soccorso un ragazzo tra via Aldo Moro angolo via Felicori. Sul posto, intorno le 17, è giunto anche il nucleo speleo alpino fluviale, il quale, dopo aver avuto accesso al locale tecnico del sistema di areazione del palazzo Fiera, ha portato in salvo il giovane ferito ma vivo e cosciente. Il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

