FOTONOTIZIA. Vigili del fuoco in via Andrea Costa

FOTONOTIZIA. Camionette dei vigili del fuoco ferme in via Andrea Costa oggi, nel primo pomeriggio. L'intervento dei caschi rossi è stato dovuto ad una probabile fuga di gas verificatasi su una strada laterale, ovvero via Valeriani. Necessario pertanto anche l'ausilio del servizio di pronto intervento Hera.

Per permettere le operazioni via Valeriani è stata parzialmente interdetta al traffico, fatto defluire dalla polizia locale.