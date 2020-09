Cane resta intrappolato, salvato dai vigili del fuoco

Oggi intorno alle 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni, proprio all'ingresso del Museo Civico Medievale, per liberare un cane che era rimasto incastrato sotto una passerella dedicata all'ingresso delle persone diversamente abili.

La squadra intervenuta ha trovato l'animale ed è riuscita a liberarlo smontando un pannello metallico della rampa. Il cane è stato restituito al proprietario presente sul posto.