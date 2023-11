Vigili del Fuoco nuovo contratto: "Si rischia di perdere personale esperto, pronti allo sciopero"

Ieri, durante il tentativo di Conciliazione con l'amministrazione, c'è stata qualche schiarita: Abbiamo ottenuto proposte di proroga per le sedi di Bobbio, Castelnovo ne' Monti e Vergato, ma questo non basta. Rimangono ancora problemi strutturale che hanno bisogno di maggiori risposte. Per questo siamo pronti allo Sciopero!"

Così FP CGIL Emilia-Romagna che in tema di corpo dei Vigili del fuoco da sapere che si è tentato di "raffreddare lo stato di agitazione proclamato a metà ottobre per protestare contro i nuovi orari nelle cosiddette sedi disagiate", ma per il sindacato questo non basta.

"Rimangono ancora problemi strutturali che hanno bisogno di maggiori risposte - spiega FP CGIL - Per questo siamo pronti allo sciopero".

In pratica, nelle tre sedi il personale effettua un orario di lavoro di 24 ore di servizio seguite da 72 di riposo. Nel rinnovo del contratto nazionale è però prevista l'equiparazione dell'orario di lavoro con il resto del Corpo, che "determinerebbe gravi disagi sia al personale che presta servizio in queste sedi che all\'amministrazione in quanto, cambiando orario, si corre il rischio di perdere la gran parte del personale esperto dei territori di competenza e delle zone montane in cui si effettuano spesso interventi di soccorso in ambiente impervio o montano, in particolare durante la stagione invernale".

I comandi provinciali infatti, "vedrebbero raddoppiare il numero di spostamenti per raggiungere i distaccamenti da parte del personale con incremento di spese di carburante, usura dei veicoli, aumento di rischio di infortuni e incidenti legati alla circolazione".