Teatro, danza, libri: ecco "Inosservanza", al tramonto sul prato di Villa Aldini | VIDEO

Il primo evento in programma è per mercoledì 26 maggio, alle 18:30, con l’ultimo dialogo tratto da Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese sulle note del clarinetto e con l’accompagnamento dell’improvvisazione di MUVet. I cancelli aprono alle 18 e l'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, nessuna prenotazione necessaria.

È Inosservanza, uno dei progetti del cartellone Bologna Estate 2021 che interpreta la sfida di occupare e rigenerare attraverso la cultura uno dei luoghi più belli e simbolici della prima collina bolognese, rendendo nuovamente accessibile alla comunità un bene storico e artistico di grande valore, in un’area messa recentemente in sicurezza.

Ideato come progetto di residenza artistica e rigenerazione urbana nel parco di Villa Aldini a cura della compagnia teatrale archiviozeta, dal 26 maggio al 15 ottobre, Inosservanza abiterà gli spazi esterni della storica villa a poca distanza dal centro cittadino, raggiungibile a piedi ed anche con il bus (linea 52), per aprire al pubblico la possibilità di partecipare a prove, letture, spettacoli, incontri e laboratori.

Il calendario di eventi a Villa Aldini

Le iniziative si svolgeranno a luce naturale, spesso al tramonto, per fare di Villa Aldini non solo un luogo di ritrovo o scenografia perfetta per spettacoli, ma anche un punto di riferimento culturale per la città da primavera fino all’autunno. Il calendario si può consultare qui ed è in continuo aggiornamento.

Inosservanza ha l’ambizione di proseguire il lento processo di recupero materiale e culturale della Villa già avviato in collaborazione con il Comune di Bologna negli spazi antistanti con l’allestimento e la messa in scena del progetto speciale Pilade/Pasolini (2015) e di Antigone/Nacht und Nebel (2020) attraverso una presenza artistica stabile e una proposta culturale continuativa. Una programmazione che ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e svago e al contempo la possibilità concreta di riappropriarsi del luogo partecipando agli spettacoli, ma anche osservando il tramonto seduti su una sedia o sul prato, respirando o godendo del silenzio e del paesaggio, incontrandosi, fermandosi a leggere, a parlare e a mangiare o bere qualcosa, grazie al punto ristoro realizzato in collaborazione con Zoo.

La residenza artistica di archiviozeta prevede prove, allestimento, debutto e repliche tra luglio e agosto della nuova produzione diretta da Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, ultima tappa del progetto Topografia Dostoevskij nell’ambito del bicentenario dalla sua nascita. Gli spettacoli teatrali saranno affiancati da incontri con studiosi e letture tratte dalle opere dello scrittore russo.

Al tema del viaggio sono dedicati gli appuntamenti di a piedi nudi realizzati in collaborazione con la Biblioteca Amilcar Cabral e il Patto per la lettura Bologna, con presentazioni di libri e incontri, durante i quali sarà possibile accedere al servizio prestiti del sistema bibliotecario. Al libro e alla lettura sarà dedicata anche la book-station a cura di Equi-libristi: una mensola/libreria nella quale vengono collocati i libri recuperati affinché i frequentatori possano prelevarli, leggerli e, se vogliono, portarli a casa.

Ad abitare, attraverso residenze artistiche, lo spazio di Villa Aldini sarà anche MUVet che si propone di abitare artisticamente un luogo dove trovare respiro e agio, in dialogo con il paesaggio urbano e naturale, con l’intento di porre il corpo al centro della ricerca, dell'ascolto e della relazione con lo spazio e la comunità. Tra le proposte per inosservanza, tre appuntamenti dedicati all’incontro, all’ascolto e allo scambio tra danza e musica dal vivo parte della rassegna diffusa #ConTantoAgio - gesti di bellezza per la città. Tra le altre realtà coinvolte anche Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia nell’ambito della rassegna Archivio Aperto con proiezioni sperimentali di materiali d’archivio e incontri, e ancora Massimo Carozzi in audio-residenza.

Verranno proposti laboratori per bambini, ragazzi e adulti in collaborazione con Zoo dedicati allo yoga, alla respirazione, al disegno e ai giochi all’aperto. Inosservanza è un progetto a cura di archiviozeta, fa parte di Bologna Estate 2021 il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica in collaborazione con ZOO e con Fondazione Villa Ghigi, Biblioteca Amilcar Cabral, Patto per la Lettura Bologna e MUVet. Per informazioni sulla rassegna e il calendario appuntamenti consultare il sito: bolognaestate.it

Bio Archivio Zeta è stata fondata nel 1999. Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni sono autori e produttori indipendenti di lavoro culturale. Hanno studiato e lavorato con Luca Ronconi, Marisa Fabbri, Danièle Huillet, Jean-Marie Straub. Dal 2003 mettono in scena tragedie di Eschilo, Sofocle, Karl Kraus, Pier Paolo Pasolini al Cimitero Militare Germanico della Futa, il più grande sacrario tedesco in Italia, sull’Appennino tosco-emiliano, ottenendo l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Archivio Zeta ha collaborato negli anni con Forum Neues Musiktheater – Staatsoper di Stoccarda, Facoltà di Economia di Siena, Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda, Festival Internazionale Fabbrica Europa, Scuola di Pace di Monte Sole, Teatro Romano di Fiesole, VolterraTeatro Festival, Progetto Speciale Pasolini del Comune di Bologna, ERT Emilia Romagna Teatro per progetto di residenza artistica Metafisica e con Teatro Metastasio di Prato. Nel 2014 Archivio Zeta ha vinto il Premio Rete Critica.

(credits ph Andrea Sangiovanni)