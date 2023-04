I primi 6 milioni per Villa Aldini: restaurata ospiterà anche la "scuola nel bosco"

É stato presentato questa mattina a Palazzo d'Accursio, dal sindaco Matteo Lepore e dalla sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il progetto definitivo di Villa Aldini all’Osservanza. Un luogo storico preziosissimo per Bologna (Napolene la definì "superba") e che è visibile da tutti i viali di circonvallazione della città e dunque fortemente identitaria. "Era un impegno del mandato e oggi lo presentiamo. Entro il 2026 apriremo questa scuola speciale che oltre alla materna ospiterà anche laboratori per tutti" ha spiegato il primo cittadino. Il progetto, che riqualificherà e rifunzionalizzerà il complesso per renderlo un nuovo polo educativo e culturale della città, arriva grazie a un finanziamento da 6 milioni di euro del PNRR a seguito di un bando del Ministero dell’Interno vinto nel 2021, comprende l’intero complesso, dalla villa monumentale con l’antica Rotonda della Madonna del Monte all'edificio retrostante, in una logica di integrazione di funzioni culturali, educative e ambientali.

La scuola aprirà nel primo semestre del 2026: "Un modello da replicare"

Proprio questa parte del complesso sarà interessata dal primo stralcio dei lavori, con la ristrutturazione dell’edificio della ex ‘casa del mutilato’ che diventerà una “scuola nel bosco” prevedendo tre sezioni di scuola dell’infanzia e laboratori per educazione ambientale aperti a tutte le scuole della città. La scuola dell’infanzia avrà un’area verde pertinenziale, mentre i laboratori potranno usufruire dell’area verde antistante Villa Aldini: "Sarà una scuola innovativa che si fonderà sull'educazione all'aperto. - spiega l'assessore alla scuola Daniele Ara - Oltre alle sezioni della materna, fuori dagli orari di attività ordinaria sarà aperta anche alle altre scuole e agli altri bambini, che la potranno frequentare con le famiglie. E sarà un modello di qualità, da replicare".

Scelte green e sostenibili, verrà demolita la Torre dell'Acqua

La ristrutturazione prevede inoltre interventi di efficientamento energetico, tramite la sostituzione degli infissi e l’isolamento termico con pannellature interne. Verrà inoltre demolita la torre dell’acqua e messo in sicurezza il coperto della villa, prevedendo la rimozione della struttura lignea e il rifacimento del pacchetto di copertura. Sulla base di tale progetto, redatto dallo Studio Zamboni Architettura per la parte architettonica e dallo studio di Roberto Ballardini per le strutture e gli impianti, verrà indetta una gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori che si avvieranno nell’autunno 2023, mentre la fine dei lavori è prevista entro il

primo semestre del 2026. Come ha precisato il sindaco "La torre dell'acqua verrà demolita per consentire il resto dei lavori, che altrimenti sarebbero stati impossibili. E andrà tolta anche l'antenna per la telefonia mobile, incompatibile con la presenza dei bambini".

Il confronto per il futuro di Villa Aldini ha interessato anche i cittadini bolognesi

L’Amministrazione ha dato incarico per avere un progetto del complesso di Villa Aldini nella sua interezza, per agevolare l'individuazione di ulteriori possibili finanziamenti per ultimarne il restauro. La realizzazione del progetto definitivo del complesso è stato preceduto da una fase di dialogo con stakeholder specifici per costruire una visione condivisa sull’identità e sugli usi del complesso di Villa Aldini. In parallelo è stato lanciato un questionario online aperto a tutti per raccogliere stimoli riguardo agli usi futuri del complesso e alle aspettative rispetto a questa opportunità. Il percorso di ascolto, condotto dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana nell’autunno 2022, ha visto il coinvolgimento di 50 rappresentanti di organizzazioni che operano in ambito culturale, educativo e ambientale, ritenute strategiche per il ripensamento del luogo. L’obiettivo di questo confronto è stato quello di validare una visione comune per il polo di Villa Aldini in termini di attività e obiettivi e di definire possibili sinergie del polo a livello culturale ed educativo-ambientale. Contemporaneamente, è stato diffuso un questionario rivolto alla cittadinanza e ad altre organizzazioni bolognesi, per raccogliere stimoli e input riguardo all’attuale relazione della città con il complesso della Villa, gli usi futuri e le aspettative rispetto alle sue opportunità. Nel suo periodo di apertura di circa un mese, da fine ottobre a fine novembre 2022, sono state registrate 242 compilazioni. Sul sito della Fondazione per l’innovazione Urbana è disponibile il report completo: link al report a cura della Fondazione per l’innovazione Urbana.

Un po' di storia: un luogo apprezzato da Napoleone Bonaparte

Villa Aldini, attualmente ubicata in via dell’Osservanza 37, prende il nome da Antonio Aldini, l’influente ministro napoleonico che la fece costruire. L’edificio venne edificato su un complesso architettonico preesistente, il complesso benedettino detto della Madonna del Monte, acquistato dall’Aldini tra il 1799 e il 1802, in seguito alle soppressioni degli ordini religiosi. Come vuole la tradizione a suggerire al proprietario l’idea di edificare una villa in cima al colle dell’Osservanza furono il soggiorno bolognese di Napoleone Bonaparte, avvenuto nel giugno 1805, e gli apprezzamenti espressi dall’imperatore sulla vista panoramica che si poteva godere da quel luogo.

(fonte: Storia e memoria di Bologna)