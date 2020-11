Rave party a Villa Angeletti: interviene la Polizia, 10 denunciati

Altra festa questa notte segnalata alla Polizia. Numerose chiamate al 113 per un "rave party", non autorizzato e in violazioni della norme anti-covid, all'interno del parco di Villa Angeletti, in via Carracci.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e di Stato: musica a tutto volume e una cinquantina di persone all'interno dell'area verde. Le casse sono state sequestrate e 10 persone sono state identificate.

Dovranno rispondere di disturbo della quiete pubblica, secondo l'articolo 659 del codice penale, e sanzionati per la violazione della normativa anti-covid che vieta feste e assembramenti.

Qualche sera fa, in via Mazzini a finire nei guai sono stati 23 studenti e studentesse cittadini spagnoli, tra i 20 e i 24 anni che avevano organizzato una festa in casa.