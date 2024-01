Dentro Villa Bernaroli, dove la solidarietà incontra la bellezza di un'antica dimora patronale | VIDEO

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Un tesoro nascosto nella campagna alle porte di Bologna che è anche un'importante realtà sociale Immersa nella campagna tra Borgo Panigale e Casteldebole, Villa Bernaroli è un notevole esempio di come il patrimonio artistico possa essere non solo bello da vedere ma anche fare del bene. Durante l'estate questa antica dimora ottocentesca con le pareti affrescate circondata dal verde del parco diventa la "casa vacanze" di tanti anziani che altrimenti rischierebbero di rimanere soli in città. Qui, invece, trovano compagnia, cura e attività con cui trascorrere il tempo. Ma "Vacanze in città", questo il nome dell'iniziativa, non è l'unica attività di Villa Bernaroli, che ospita anche corsi di formazione aperti a tutti, eventi culturali e dispone anche di molti orti coltivabili. Il tutto grazie all'instancabile impegno dei volontari, che riservano alle persone la stessa attenzione con cui, negli anni, hanno via via restaurato la villa restituendola alla comunità.

Continua a leggere su BolognaToday.it