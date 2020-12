Ladri in villa sui colli: bottino da migliaia di euro

Bottino ingente dopo il furto in una villa in via del Pagnone, sui colli bolognesi. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio del 9 dicembre, quando i ladri, dopo l'uscita dei custodi, hanno fatto irruzione nell'abitazione, nella quale si trovava anche la proprietaria 89enne.

Il bottino, in gioielli, ammonterebbe a diverse migliaia di euro e l'anziana non si sarebbe accorta di nulla, scoprendo il furto e allertando il 113 quando i ladri se l'erano già data a gambe.

La Polizia, intervenuta sul posto, sta esaminando i filmati delle delle telecamere.

Sono stati diversi i tentativi di furto nell'ultima settimana a Bologna e provincia. A Casalecchio di Reno e Zola Predosa, due famiglie avevano chiamato i Carabinieri perchè avevano visto degli uomini incappucciati che stavano tentando di entrare dalla finestra.