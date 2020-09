Inchiesta 'villa Inferno': scarcerato Bacci, domiciliari in un'altra abitazione

È stato scarcerato e andrà agli arresti domiciliari l'imprenditore 49enne Davide Bacci, l'unico indagato nell'inchiesta sui festini a base di sesso e droga -a cui ha partecipato anche una minorenne- per cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere. Lo riporta la Dire.

Il gip di Bologna, Letizio Magliaro, ha quindi accolto la richiesta dei legali di Bacci, Roberto D'Errico e Giovanni Voltarella. Il 49 enne, però, non andrà ai domiciliari nella sua villa di Pianoro in cui si svolgevano i festini (ribattezzata 'Villa Inferno'), ma a casa del padre, dove per il giudice non sussiste il rischio di reiterazione dei reati in materia di stupefacenti e di prostituzione minorile che gli vengono contestati.



Ovviamente soddisfatto D'Errico, non solo "perché è stata accolta la richiesta, ma anche perché è stata riconosciuta l'equiparazione della posizione di Bacci rispetto a quelle di altri indagati". Ora, conclude il legale, "proseguirà il lavoro di lettura degli atti, e non escludiamo di rivolgerci al Tribunale della Libertà".

Inchiesta Villa Inferno: proseguono le indagini

Intanto, mentre continuano gli interrogatori di garanzia agli indagati, proseguono le indagini su telefoni, tablet e computer sequestrati. Scopo, capire se eventualmente possano emergere altri episodi dove la 17enne o altri minori abbiano partecipato ad altre feste hard a base di cocaina. Nei gironi scorsi è trapelato come una quindicina di nomi fossero già oggetto di approfondimento da parte della procura.

