Si uccise su TikTok, rigettato il ricorso d'urgenza del padre per accedere alle chat di Vincent

La giudice Carmen Giraldi del tribunale civile di Bologna ha rigettato il ricorso presentato in via d’urgenza da Matteo Plicchi, il padre di Vincent, il 23enne che si è tolto la vita durante una diretta su TikTok. La richiesta del padre, assistito dal legale Daniele Benfenati, era quella di accedere alle chat del profilo del figlio per cercare di capire cosa possa averlo spinto al suicidio: Vincent, infatti, era diventato una star su TikTok interpretando un personaggio di un videogioco, 'Inquisitor Ghost', ma era stato investito da accuse e minacce di pedofilia dopo che aveva conosciuto una ragazza online. Questa inizialmente gli aveva detto di essere maggiorenne, salvo poi rivelarsi di 17 anni, innescando l’odio della community.

Come scritto nell’ordinanza della giudice riportata dalla Dire, "L'informativa sulla privacy prevede espressamente che TikTok conservi le informazioni quando ciò sia necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e normativi, e per l’esercizio o la difesa di azioni legali". Esistono quindi le condizioni, determinate dalla giurisprudenza, in cui "il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità di tutela giudiziale. E la finalità dichiarata dal padre di avvalersi, "pur in assenza di consenso, dei dati dei soggetti terzi per azionare un giudizio civile o penale, a tutela di interessi propri" consente "l'ostensione dei dati dei soggetti terzi che hanno scritto a Vincent nel circoscritto periodo temporale antecedente il suicidio". Il problema, quindi, è formale, in quanto il ricordo in via d'urgenza ex art.700 non è considerato il modo per vedere accettata la richiesta. "Sicuramente non ci fermeremo", è stato il commento del padre del ragazzo suicida Matteo Plicchi.