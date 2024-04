Chi è Vincenzo Garzillo, l’ultimo dei dispersi alla centrale Enel di Bargi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È salito a sette il bilancio delle vittime causate dall’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, a Camugnano, in provincia di Bologna. Dopo le prime tre vittime, nella giornata di giovedì i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno trovato tre corpi dei quattro operai dispersi. Si tratta di Antonio Scandellari, 57 anni, Paolo Casiraghi, 59 anni, Alessandro D’Andrea, 36 anni. Stamane recuperato un altro corpo. Lo riferiscono fonti interne alla Prefettura, che però non hanno ancora fornito le generalità della vittima. Tutttavia, all'appello - tra i lavoratori segnalati nei giorni scorsi sul posto - manca solamente Vincenzo Garzillo.

Vincenzo Garzillo

Vincenzo Garzillo, 68 anni, originario di Napoli. Garzillo, come scrive l’Ansa, è un “commissioning manager”, ovvero un esperto nella riattivazione di macchinari delle centrali idroelettriche. L’uomo era in pensione da un anno, ma grazie al suo profilo altamente professionale continuava a lavorare come consulente. Per questo si trovava nella centrale che si affaccia sul lago di Suviana. Secondo quanto riportando delle fonti sindacali, il 68enne ha lavorato per molti anni nella centrale Enel di Presenzano, in provincia di Caserta, ma da un anno lavorava per la Lab Engineering, ditta di Ortona (Chieti), che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione, produzione di olio e gas e di tecnologie innovative.

Su Facebook, la moglie dell’uomo, Patrizia Buonomo, ha scritto nei giorni scorsi “Amore mio, dove sei? Torna da noi”, un appello che in queste ore ha fatto il giro dei social network. Proprio i profili social di Garzillo e della moglie, visti alla luce dei recenti avvenimenti, assumono un carattere grottesco e malinconico. “Come è affascinante mio marito”, scriveva Buonomo sotto una foto del 68enne immortalato davanti al mare. “Bellissimi e unitissimi da una vita” scriveva invece un’amica sotto una loro foto di coppia.

La figlia di Vincenzo, Fara Garzillo, è in attesa di notizie insieme alla mamma e al resto della famiglia. “Non sarebbe andato se non avesse pensato che la sua esperienza era necessaria – ha detto la figlia di Garzillo a Fanpage –. Altrimenti avrebbe detto no. Era lì per offrire la sua competenza lavorativa, è stato richiamato e ha valutato se accettare. Mio padre quando è andato in pensione stava male, perché ha amato il suo lavoro dal primo momento in cui l'ha fatto. Se è stato richiamato è perché la sua esperienza era utile e necessaria. L'unica cosa che speriamo – conclude la donna – è che ora il suo corpo venga ritrovato il prima possibile”.

Intanto, nella manifestazione di piazza contro le morti sul lavoro che si è svolta ieri a Napoli, i sindacati Cgil e Uil hanno osservato un minuto di silenzio per Garzillo: “Ci stringiamo alla famiglia di Garzillo – hanno detto i segretari di Cgil e Filctem Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e Lella Messina – che stanno vivendo ore di angoscia e di apprensione per le sorti del loro caro”.

(in aggiornamento)