Vincenzo Gualzetti al funerale di Giulia: "Perdere un figlio è contro natura"

Anche Vincenzo, il papà di Chiara Gualzetti, come aveva annunciato, ha partecipato questa mattina ai funerali di Giulia Cecchettin, a Padova, per abbracciare la famiglia.

"Sono venuto da Bologna per portare solidarietà a Gino Cecchettin - si legge su La Stampa - so quello che ha dentro, perdere un figlio è contro natura, la mente umana non accetta proprio l’idea”.

Due ragazze giovanissime e lo stesso tragico destino: Chiara è stata ammazzata a Monteveglio da un 16enne suo "amico", Giulia dal suo ex fidanzato.

Il progetto di Vincenzo

Vincenzo Gualzetti, purtroppo rimasto anche vedovo, ha messo a frutto le battaglie, il coraggio e il dolore, lanciando una piattaforma contro i femminicidi, certezzadellapena.it.

Tra gli obiettivi, una pena certa e adeguata al crimine commesso e la possibilità di eliminare l’attenuante della giovane età: "Queste sono alcune delle richieste che accomunano tante famiglie che hanno subito la perdita di una figlia, una sorella, una madre per mano di qualcuno che, fin troppo frequentemente, riceve una pena non adeguata al crimine commesso e ottiene spesso uno sconto, finendo per tornare in libertà ben prima di aver scontato una giusta pena", si legge sul sito.

Raccogliere le storie

Attraverso un form, Vincenzo Gualzetti vuole raccogliere le storie delle vittime, le testimonianze e le richieste di tutte le famiglie "che hanno subito una perdita irreparabile e chiedono a gran voce una Giustizia 'giusta', nel rispetto del danno subito, insieme per portare avanti le richieste di un adeguamento normativo ormai necessario".

"Chi ha sofferto come me la perdita di una figlia, di una sorella, di una madre, si faccia avanti. Insieme potremo cambiare le cose", chiede Vincenzo “insieme possiamo unire le nostre voci e portare avanti proposte e iniziative che man mano delineeremo".

