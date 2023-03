Comune, sarà più facile installare pannelli fotovoltaici nei palazzi del centro

Sarà più semplice costruire pannelli fotovoltaici nei palazzi del centro storico. O per lo meno questo è l’obiettivo che si pone il Comune di Bologna che intende modificare il regolamento edilizio così da togliere quei vincoli oggi esistenti in certi edifici comunque non legati alla Soprintendenza. La misura rientra tra le azioni che la giunta guidata dal sindaco Matteo Lepore intende mettere in campo all’interno della variante al Pug (Piano urbanistico generale), la cui approvazione è prevista per il prossimo gennaio. In mezzo, un lungo iter che prevede anche il parere di Arpae e Città metropolitana, oltre a un periodo di consultazione della città. Una variante, afferma Lepore, “che punta ad attirare grandi investimenti per avere grandi trasformazioni e consentire a Bologna di rigenerare senza consumare nuovo suolo”.

Continua la rigenerazione sul modello Dumbo

In questa ottica, continueranno gli interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree dismesse seguendo l’esempio di spazi come il Dumbo e l’ex scalo Ravone. Infine, annuncia l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani, "attraverso il Piano per l'abitare, che verrà presentato prossimamente, saranno promossi interventi per incrementare l'offerta abitativa in locazione rivolta alle categorie che oggi hanno difficoltà nel trovare casa in affitto", come alcuni studenti (soprattutto stranieri), giovani coppie e lavoratori.