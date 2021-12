Viola i divieti e perseguita ancora l'ex: recidivo arrestato dai carabinieri

Non ha accettato la fine della relazione sentimentale, terminata a settembre 2020, e da quel momento non ha smesso di perseguitare e aggredire la sua ex che ad agosto 2021 ha denunciato il tutto ai carabinieri.

All'arrivo dei militari di Borgo Panigale l’uomo era finito in manette e su disposizione dell’Autorità giudiziaria era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna ma da allora ha sempre ignorato il provvedimento continuando a perseguitare la donna. A novembre 2021, dopo aver violato la misura cautelare che aveva ricevuto, è stato quindi di nuovo arrestato dai Carabinieri della Stazione di Anzola, intervenuti su richiesta della vittima che temeva per la propria incolumità.

Per questo, vista la gravità della situazione, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto un aggravamento della misura cautelare che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna ha accolto ed emesso ieri mattina. Intercettato dai Carabinieri della Stazione Bologna Corticella, il soggetto è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.