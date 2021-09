Positivo al covid viola la quarantena e commette un furto in via Indipendenza

La polizia ha denunciato un 20enne per tentato furto e violazione della quarantena

/ Via dell'Indipendenza

Doveva ancora stare a casa perché positivo al Covid ma ha violato la quarantena e tentato un furto in centro.

È successo ieri quando il protagonista, un 20enne italiano, è entrato in un negozio di via Indipendenza e ha rubato una maglia e un paio di pantaloni, per un valore complessivo di 60 euro.

Il personale ha notato la scena e avvisato la polizia, così sul posto sono intervenuti gli agenti della volante del commissariato Due Torri che lo hanno fermato e si sono fatti riconsegnare la merce rubata. Poi dagli accertamenti è emerso che il giovane, positivo al Covid, aveva violato la quarantena e quindi è stato denunciato per tentato furto e per violazione della misura.