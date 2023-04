17enne violentata ai Giardini Margherita: arrestato 30enne, incastrato da cicca e bottiglia

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino tunisino 30enne, irregolare e con precedenti, indagato per violenza sessuale aggravata e detenzione aggravata ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte del 14 settembre scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa ricevettero la telefonata di una cittadina che riferiva di aver soccorso una ragazzina all’interno dei Giardini Margherita.

La giovane aveva raccontato di essere stata violentata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno così rintracciato la persona che aveva chiamato il 112 e che era in compagnia della vittima, 17enne italiana.

Il racconto della vittima

Prima di salire sull’ambulanza con i sanitari del 118 e farsi accompagnare al Pronto Soccorso, la minore raccontò in modo dettagliato ai Carabinieri l'accaduto: era stata avvicinata da uno sconosciuto, intento a fumare una "canna" e bere una birra, mentre si trovava seduta su un’altalena in un’area giochi del parco. L'uomo, dopo aver carpito la sua fiducia, l'avrebbe convinta a farsi accompagnare a casa, ma invece di uscire dal parco, l’aveva convinta a seguirlo in un’area appartata, dove l'avrebbe violentata per poi allontanarsi sul suo monopattino.

Le indagini

I Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Bologna avevano quindi passato al setaccio l'area e repertato gli oggetti che aveva utilizzato il presunto autore della violenza sessuale: una bottiglia di birra, un mozzicone di sigaretta e un fazzolettino di carta usato. I reperti sono stati quindi inviati ai Carabinieri del RIS di Parma che avviarono le analisi per ottenere il profilo biologico e dattiloscopico dell’autore del reato riuscendo così a risalire al presunto autore che è stato identificato nel 30enne, disoccupato, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Rintracciato dai Carabinieri della Stazione Bologna nel pomeriggio del 17 aprile scorso, mentre passeggiava in via Petroni, è stato arrestato e portato in carcere.