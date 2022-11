Casa delle Donne: "Le nostre case rifugio sempre piene" | VIDEO

Giunge alla sua 17^ edizione il festival “La violenza illustrata”, il progetto culturale della Casa delle donne – Per non subire violenza di Bologna. Il titolo della rassegna è “Sconfinate”, durerà dal 25 novembre al 10 dicembre, periodo in cui sono previsti ben settantatré eventi.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione la vicesindaca di Bologna Emily Clancy, Simona Lembi del Piano per l’Uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna, Susanna Zaccaria presidente della Casa delle Donne di Bologna e le due responsabili per la promozione del festival, Silvia Saccoccia e Margherita Apone. Il festival vuole essere una “celebrazione della forza espansiva del femminismo – si legge nel comunicato stampa –, che in opposizione alla chiusura e alla difesa violenta dei confini quest’anno prende il titolo di ‘Sconfinate’. Patria e famiglia sono appelli differenti che evidenziano la stessa matrice originaria: tracciare confini attraverso la violenza maschile contro le donne”.

“In questa città sono le associazioni femminili che fanno da pungolo all’amministrazione – ha dichiarato la vice sindaca Emily Clancy – e io sono orgogliosa di vivere in una città in cui i diritti delle donne hanno così tanto spazio”.

“Ho avuto la fortuna di seguire questo festival fin dalla sua prima edizione – dice Simona Lembi –. Questo è un modo di fare cultura ed eventi come questo cambiano la società e il modo di guardare al fenomeno. ‘Sconfinate’ fa subito pensare ai confini, ma io penso subito al contrario: penso che il contrasto alla violenza sia immenso, tanto da non avere confini. Le parole scelte dalla Casa sono un grande auspicio per tutte: noi tutte, donne, possiamo fare tutto”.

In occasione della conferenza stampa odierna anticipati i dati delle persone che chiedono aiuto alla Casa delle Donne. Sono dati ancora invariati rispetto al 2021 (508 donne accolte) ma ancora alti (509 nel 2022 ) e crescono i casi 'gravi'. (264 nel 2022 vs i 197 del 2021)

L’intero programma del festival è già online e consultabile sul sito festivallaviolenzaillustrata.it.