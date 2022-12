Violenza contro le donne, l'atlante dei femminicidi a Bologna

Un luogo, un nome e un volto disegnato: è quello delle 106 donne uccise in Italia, nel 2021, così come viene stampato dall'Atlante dei femminicidi. Si tratta di una mappatura online dei casi di cronaca apparsi sulla stampa l'anno scorso, presentata oggi nella sala Tassinari di Palazzo D'Accursio a Bologna.

Il progetto, finanziato della Regione, cofinanziato dal Comune di Bologna e realizzato dallo Studio Atlantis, sulla base dei dati raccolti dalla Casa delle donne, insiste "sulla necessità, tante volte richiamata e inclusa nella Convenzione di Istanbul, di raccogliere e rendere pubblici numeri e informazioni sui casi di violenza", per facilitare la loro analisi e l'elaborazione di strategie di prevenzione, segnalano oggi i promotori in conferenza. Il dato dei femminicidi del 2021, pari dunque a 106, è in leggero aumento rispetto a quello degli anni precedenti (96 nel 2019 e 102 nel 2020).

"Essendo la stampa la fonte dei dati, esiste una certa percentuale di sommerso (donne migranti, trans, sex-workers, vittime di tratta e sfruttamento, donne anziane o malate)", spiegano le promotrici.

Alla presentazione di oggi, organizzata della Casa delle donne per il "Festival La Violenza Illustrata", sono intervenute Emily Clancy, vicesindaca, Simona Lembi del piano per l'uguaglianza della Città Metropolitana, Barbara Lori, assessora regionale alle Pari opportunità, Valeria Valente, già presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, Nieves Lòpez dello Studio Atlantis, Margherita Apone della Casa delle donne di Bologna, Paola Di Nicola Travaglini, magistrata della Corte di Cassazione, autrice di tre volumi sulla violenza di genere e già consulente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, e Consuelo Corradi, docente di Sociologia generale all'Università Lumsa di Roma e Mara Cinquepalmi dell'associazione Giulia Giornaliste. (Dire)