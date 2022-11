Violenza di genere, meno maltrattamenti più violenze sessuali: "Abbiamo strumenti utili a contrastarla" | VIDEO

Ammonimenti per stalking passati da 18 a 23, quelli per maltrattamenti in famiglia passati dai 17 del 2021 ai 55 dei primi dieci mesi di quest'anno, le sorveglianze speciali passate da una a tre. E poi ci sono i dati sulle denunce, in chiaroscuro, dove se da un lato i maltrattamenti e gli stalking sono in calo a doppia cifra (rispettivamente del 15 e del 23 per cento) le violenze sessuali denunciate sono in aumento del 12 per cento rispetto al 2021.

Sono alcuni dei dati che riguardano Bologna e provincia, diffusi dalla questura in anteprima alla ricorrente giornata mondiale contro la violenza di genere, che si terrà il 25 novembre prossimo. I dati sono stati illustrati da Silvia Gentilini, dirigente dell'ufficio anti crimine diffuso che si occupa appunto di gestire le denunce che arrivano in tema di violenza di genere.