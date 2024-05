Botte e minacce alla compagna: 30enne arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di trent’anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Imola per maltrattamenti contro familiari.

L’aggressione è avvenuta la scorsa notte a Castel San Pietro Terme: un uomo ha chiamato il 112 per delle urla che arrivavano da un appartamento del condominio dove risiede. Ad accogliere i miliari, una ragazza sui vent’anni in lacrime, la quale ha raccontato dell’aggressione subita dal compagno. L’uomo, secondo le ricostruzioni dell’arma, avrebbe picchiato la compagna per motivi di gelosia. In seguito, la giovane si è rifugiata in una stanza insieme alla madre, convivente con la coppia. Il 30enne ha quindi cercato di sfondare la porta a pugni, ma quando si è accorto che stavano arrivano i carabinieri ha tentato la fuga, senza riuscire. L’uomo è stato quindi medicato alla mano usata per tentare di sfondare la porta, ed è poi stato portato in carcere. Anche la ragazza è stata medicata e, su disposizione della Procura, per lei è stato attivato il codice rosso per la tutela delle vittime di violenza domestica.