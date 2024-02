Arrestato dopo aver tentato di entrare in casa dell’ex compagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo di 31 anni, italiano, è stato arrestato in seguito all’aggravamento di una misura cautelare dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

L’uomo, tra il 2014 e il 2016, aveva già ricevuto cinque condanne, al seguito delle quali era stato colpito da una misura cautelare. Dallo scorso maggio, il 31enne era in prova ai servizi sociali. Lo scorso 11 febbraio, però, l’uomo ha tentato di entrare in casa della sua ex compagna, ad Altedo, forzando la porta-finestra della sua abitazione. Lei, spaventata, ha quindi chiamato il 112: i carabinieri, una volta rintracciato il 31enne, hanno eseguito la nuova misura cautelare, accompagnando l’uomo alla casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna.