Ennesima violenza ai danni di una donna: 46enne in manette

Un uomo di 46 anni, straniero e con il permesso di soggiorno scaduto lo scorso giugno, è stato arrestato dal Polizia a Imola con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna.

La donna, 47 anni e anche lei straniera, ha denunciato l’uomo per la prima volta lo scorso anno, quando aveva raccontato agli agenti di una relazione con l’uomo caratterizzata da comportamenti violenti, di gelosia morbosa e di una certa tendenza del compagno a farle terra bruciata attorno, compromettendo i rapporti di lei sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Nello specifico, la donna aveva raccontato di una lite in cui il 46enne l’aveva minacciata di morte e aveva danneggiato la porta della sua abitazione a furia di calci. Nel tempo, però, la donna si era riavvicinata all’uomo, accettando le sue scuse e ritirando la denuncia. Pochi mesi più tardi le persecuzioni sono però ricominciate, e così la 47enne si è nuovamente presentata al commissariato di Imola, raccontando di un episodio in cui l’uomo l’aveva seguita in strada, minacciata e la picchiata con pugni, schiaffi e calci, minacciando ritorsioni anche nei confronti della figlia di lei. In quell’occasione la vittima era riuscita a mettersi in salvo all’interno di un negozio ma, all’arrivo dei poliziotti, l’uomo si era già dileguato. Così, nei confronti dell’uomo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare visto il “concreto pericolo di reiterazione delle condotte persecutorie”.