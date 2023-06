Violenza di genere: nel bolognese ogni giorno due donne attivano un codice rosso

Le hanno detto "Cerchi di fare pace con suo marito...", ma l'unica vera cosa da fare sarebbe stata quella di denunciarlo subito e mettersi al sicuro, facendosi aiutare da chi sa aiutare le donne in pericolo. Una storia fra le tante di violenza di genere e che deve diventare sempre meno standard perché un'inversione di rotta nel trattare questo tema è oggi necessaria. Oggi perché i codici rossi sono ben due al giorno in tutta la provincia, così come spiega il colonnello Rodolfo Santovito, comandante dei Carabinieri di Bologna: "I dati a nostra disposizione in tema di violenza di genere nel primo quadrimestre dell'anno evidenziano una tendenza che prospetticamente alla fine del 2023 dovrebbe portare a un incremento sia dei reati denunciati, sia dei rispettivi autori, con un sensibile incremento (che già registriamo) dei codici rossi attivati, vale a dire tutte quelle garanzie, protezioni e accelerazioni previste dalla norma a tutela delle vittime. Si pensi che nel primo quadrimestre sono stati attivati due codici rossi al giorno".

E quali sono le strategie di contrasto a questi reati? "Intanto tengono conto di questi dati e registriamo una particolare incidenza di stranieri per i casi più gravi e invece una consistente incidenza di cittadini italiani per quelli magari oggetto di piede libero quindi casi che non portano necessariamente all'adozione di particolari misure restrittive da parte della competente autorità giudiziaria. La nostra strategia di contrasto certamente è imprimere massimo impulso all'attività e cercare di entrare nel rapporto più empatico possibile con la vittima, il che richiede lo sviluppo di skill che noi cerchiamo di mantenere sempre aggiornate attraverso un confronto interno, ma anche uno scambio di esperienze con altre professionalità non necessariamente del mondo delle forze di polizia come assistenti sociali, sociologi e psicoterapeuti. Ma la chiave vincente non può che essere la strategia preventiva e sulla prevenzione: noi siamo presenti in tutti i 55 comuni della Città Metropolitana con 69 stazioni e quindi abbiamo dei front office sempre disponibili per i cittadini in difficoltà. Una cultura della legalità che passa anche attraverso sinergie con altri enti come associazioni che si occupano di ciò, convinti che per un problema complesso occorra una risposta multidisciplinare. E' fondamentale essere parte e contribuire al rafforzamento a una rete di protezione sociale".

A proposito di protezione, esistono dei luoghi protetti chiamati stanze rosa: cosa sono, dove sono e quale il loro prossimo sviluppo e diffusione?

"Le stanze rosa sono un po' un simbolo nell'ambito dei nostri comandi e delle nostre caserme. Sono degli ambienti che da un punto di vista cromatico, strutturale e dell'arredamento vogliono creare la migliore condizione possibile per entrare in una particolare empatia e mettere la vittima nelle migliori condizioni di affidamento nei nostri confronti, in modo che possano esporci il più delle volte delle storie davvero drammatiche e che richiedono sforzi anche particolari. Le stanze rosa dunque hanno delle caratteristiche che vogliono creare un certo agio e sono presenti in alcuni dei nostri comuni come Castenaso, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi e di prossima istituzione nella stazione dei Carabinieri di Malalbergo. Stiamo avviando anche i primi incontri per realizzarne una a Borgo Panigale. Voglio sottolineare come le stanze rosa siano identificabili, ma l'obiettivo vero dell'Arma è rendere qualunque nostro ufficio un luogo in cui la vittima si affida al nostro intervento e al nostro aiuto".

Che appello si sentirebbe di fare alle donne che sono vittime di violenza?

"Sicuramente che gli uomini e le donne in uniforme dell'Arma dei Carabinieri sono pronti ad ascoltarle e aiutarle. Capiamo benissimo che il primo grande sforzo è trovare il coraggio di comprendere di essere vittima di un reato così grave e odioso, ma noi ci siamo con tutta la nostra professionalità, esperienza e tradizione. Ma il mio appello non si limita alle sole vittime e anzi, si estende anche a tutti coloro che le conoscono, perché anche questo ruolo è molto utile. Ci rivolgiamo quindi anche ai cittadini e ci aspettiamo che arrivi anche il loro contributo".

Giulia Nanni, socia e operatrice anti violenza presso Casa delle donne per non subire violenza di Bologna: "L'incremento delle donne che sporgono denuncia aumenta con una certa costanza, almeno negli ultimi dieci anni: nel 2012 era il 17%, nel 2016 il 22,5%, nel 2017 il 27,3%, nel 2019 il 29% e nel 2021 il 33,4%. Ma in Italia la percentuale resta molto bassa e l'Istat la dà solo all'11,8%. La chiave di lettura è che l'aumento delle denunce non necessariamente corrisponde a un aumento della violenza, ma del sommerso. Certamente il codice rosso ha dato un contributo perché adesso abbiamo una legge che lascia meno discrezionalitá d'intervento anche se un altro tema che non possiamo sottovalutare è che le denunce si fanno, ma poi possono venire archiviate e i procedimenti annullati. Denunciare è importante, ma attenzione alla retorica della denuncia come l'unica soluzione perché se poi le donne tornano a casa, con l'autore della violenza, sono esposte a maggiori rischi. La vera priorità è la messa in protezione dopo una attenta valutazione del rischio".

"Le donne ritrattano, ritirano le denunce e si ricongiungono con chi ha fatto loro del male e purtroppo i tempi della degenerazione non sono i tempi dei sistemi di protezione. Quello che darebbe grandi risultati sarebbe lavorare in rete, per assicurare alle donne che arrivano spaventate o addirittura sotto shock di avere l'assistenza e l'accompagnamento verso un percorso che le faccia uscire dalla violenza" spiega Giulia Nanni.