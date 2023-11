"Sensibilizzare gli uomini". Così il questore, che premia la studentessa che sventò uno stupro |VIDEO

Un evento dedicato agli adolescenti contro l'indifferenza dove sono stati snocciolati i dati (positivi) sugli effetti degli ammonimenti per stalking o violenza, giù anche le denunce per violenza sessuale

150 studenti e studentesse delle scuole medie di Bologna e Minerbio sono questa mattina i protagonisti della mattinata in Sala Farnese, a Palazzo D'Accursio, per la presentazione di "Di-segni di non amore", un progetto promosso dalla Questura di Bologna per sensibilizzare, attraverso disegni e immagini, gli adolescenti sul tema della violenza sulle donne e di genere, alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

La studentessa che ha sventato una violenza sessuale

Le scolaresche hanno avuto modo di ascoltare anche la testimonianza di Giulia Leone, la studentessa che ha sventato una violenza sessuale in via Belle Arti, già premiata dal sindaco Matteo Lepore, e che oggi ha ricevuto un altro riconoscimento dalle mani del questore di Bologna, Antonio Sbordone: "Importantissimo a questa età capire quali siano e quali non siano le differenze di genere. Vale sia per i ragazzi che per le ragazze. A questa età si cerca il branco e l'accettazione, ma è importante capire quali siano i valori buoni" ha detto Giulia ai cronisti.

"Abbiamo fatto tanto per difendere le donne, ma se non interveniamo per far crescere gli uomini i risultati, come si vede stentano ad arrivare. Lo strumento dell'ammonimento funziona e sono aumentati e i casi di recidiva sono molto scarsi, è uno schiaffo in senso figurato", ha aggiunto il questore.

"Se avessi avuto il telefono carico non mi sarei accorta di nulla, perché avrei guardato lo schermo" ha aggiunto Giulia rivolgendosi studenti e studentesse "è importante quindi non essere indifferenti". La giovane è infatti intervenuta quando in via Belle Arti si è accorta dell'aggressione ai danni di una donna all'interno di un piccolo dehor. A quel punto ha spinto via i due ragazzi e ha chiesto aiuto, aiutando la vittima a rivestirsi.

I dati sulla violenza a Bologna e provincia

Le denunce per violenza sessuale sono di fatto diminuite nel 2023. Al 30 ottobre sono state 215 contro le 224 dello stesso periodo dello scorso anno. Più in dettaglio sono state 153 in città e 122 in provincia con un calo rispettivamente del 20,6% e del 4%.

Gli ammonimenti al 17 novembre 2023 sono 31 per violenza domestica e 41 per atti persecutori, contro i 39 e i 30 dello stesso periodo del 2022.