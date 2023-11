Violenza sulle donne, anche le istituzioni in piazza: "È ora di dire basta" | VIDEO

Dopo la gigantesca manifestazione di ieri, anche oggi, giovedì 23 novembre, Bologna è scesa in piazza per dire no alla violenza di genere. A chiamare l’adunata è stato il Partito Democratico insieme alla Conferenza delle donne democratiche dell’Emilia-Romagna. Il presidio, che si è tenuto in piazza del Nettuno, ha visto partecipare diverse realtà attive nella lotta per i diritti e per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, come Casa delle donne, Mondo Donna e Udi, alcune sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, e l’Anpi. Assente il sindaco Matteo Lepore, in rappresentanza per il Comune di Bologna c’era l’assessore Massimo Bugani, che per l’occasione ha letto un suo un testo scritto di suo pugno dedicato agli uomini, in cui ha elencato tutte le azioni di cui normalmente una donna dovrebbe avere pieno diritto, ma che purtroppo vengono spesso calpestate. In rappresentanza del Partito Democratico Federica Mazzoni, segretaria del PD bolognese.