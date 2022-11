Violenza sulle donne, gli psicologi: "Investire nella promozione di una cultura di parità e rispetto"

Carmelina Fierro, coordinatrice della Commissione Pari opportunità dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre (qui tutti gli appuntamenti in programma a Bologna e dintorni) ha spiegato che: "Per combattere la violenza è necessario investire nella promozione di una cultura di parità e rispetto. Per noi psicologhe e psicologi che lavoriamo con le vittime e gli autori di violenza è inoltre importante una formazione che, oltre ai trattamenti di protezione e autonomia delle donne, si concentri anche sulla lettura dei rischi, dei segnali e dei pregiudizi".

"Contrastare e prevenire azioni violente - continua Fierro - richiede capacità di lettura dei diversi contesti, conoscenza di modelli di intervento di protezione, abilità nel lavorare in rete con altri servizi e altre professioni". E' proprio sullo sviluppo di queste competenze che l'Ordine degli Psicologi regionale sta investendo con corsi di formazione e attraverso un premio di tesi di laurea sul tema della violenza quest'anno vinto da Francesca Rossi, dottoranda all'Università di Parma con uno studio su "Binarismo di genere e colpevolizzazione della vittima: due studi sull'impatto dell'identità di genere".

L'Ordine ha deciso di premiare questo lavoro con 2.000 euro "soprattutto per l'attenzione posta al valore e agli effetti delle parole, che contribuiscono a rappresentare la realtà e a costruire i nostri modi di pensare e agire- dice Fierro- parole diverse generano percezioni e stereotipi diversi e Francesca Rossi lo ha messo in luce nei suoi due studi". Il 24 novembre sarà deciso l'argomento del nuovo bando che uscirà a inizio 2023. L'Ordine degli Psicologi continua poi a organizzare corsi sulla violenza: nei prossimi giorni ci sarà un webinar sull'intervento psicologico nei Centri per uomini maltrattanti.

