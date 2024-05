Violenza sulle donne, la Regione investe sui volontari per l'assistenza

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per riconoscere i segnali e gli effetti della violenza sulle donne e per assistere al meglio le vittime, la Regione ha messo sul piatto 100mila euro per la formazione di volontari, operatrici e operatori di emergenza urgenza e del trasporto sanitario.

L'iniziativa di viale Aldo Moro assegna le risorse a un progetto di Anpas Emilia-Romagna in collaborazione con Federazione delle Misericordie dell’Emilia-Romagna e Croce Rossa Italiana Comitato regionale Emilia-Romagna a sostegno di corsi per la formazione sia in presenza sia online. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, ha come obiettivo il miglioramento dell’accoglienza delle donne vittime di violenza per indirizzarle ai servizi sul territorio. Il progetto prevede anche la collaborazione con i Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, con cui sono state condivise le tematiche da trattare e le modalità di realizzazione, secondo una pianificazione trimestrale delle attività.

La formazione sul territorio e l’ampia platea di destinatari, tra dipendenti e volontari del soccorso sanitario regionale, a cui l’iniziativa si rivolge, contribuiscono a realizzare quell’approccio integrato alla gestione del fenomeno alla base della rete regionale di contrasto alla violenza di genere, fatta di una pluralità articolata di competenze ed esperienze.

Solo a Bologna, sono venti i provvedimenti di ammonimento scattati nelle ultime settimane per ordine del questore. Si tratta del frutto del lavoro della Divisione anticrimine della polizia: otto ammonimenti per stalking e dodici per violenza domestica. L’ammonimento, come specifica la questura in una nota, è uno strumento che permette al questore di intervenire tempestivamente per la tutela delle vittime. Una misura molto efficace, considerando che dopo l’ammonimento la media di chi reitera questo tipo di comportamenti è del 2% circa.