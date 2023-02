“One Billion Rising”: il flash-mob per dire no alla violenza contro le donne | VIDEO

Un San Valentino decisamente diverso dal comune immaginario quello delle donne e ragazze che hanno preso parte al “One Billion Rising”, il flash-mob organizzato su iniziativa dal centro antiviolenza Casa delle Donne - Per non subire violenza. Attorno alle ore 18 le attiviste si sono ritrovate in piazza San Francesco per dire no alla violenza: “Scoraggiamo l’idea romantica e patriarcale del San Valentino” dice Silvia Saccoccia del reparto promozione e comunicazione del centro antiviolenza bolognese.

La campagna è stata ideata dieci anni fa dalla scrittrice statunitense Eve Ensler, fondatrice il movimento V-Day e autrice de “I monologhi della vagina”, e ogni anno viene accolta e replicata in ogni angolo del mondo: finora, dopo dieci anni di attività, più di un miliardo di persone ha aderito al flash-mob a ritmo di musica.

Dopo il ballo in piazza San Francesco, le attiviste hanno formato un corteo che percorrendo via Ugo Bassi si è diretto in piazza del Nettuno.