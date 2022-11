Femminicidi, Zuppi alla fiaccolata in ricordo di Christina Tepuru: "Non prostitute, ma prostituite" | VIDEO

La donna venne colpita da diversi fendenti e lasciata a morire in strada. Per il cardinale "la schiavitù è una realtà ancora ben presente sotto i nostri occhi"

Una fiaccolata sul luogo dell’uccisione di Christina Tepuru in via delle Serre, alla quale ha partecipato anche il card. Matteo Maria Zuppi.

La donna, prostituta, venne uccisa a 22 anni, nel 2009 con diverse coltellate e per il suo omicidio è stato condannato un cliente allora 24enne che la lascio in strada a morire. A 13 anni dalla tragedia si è tenuta una fiaccolata di preghiera anche in lingua romena, fino alla sosta accanto al monumento in via delle Serre.

"Non devono essere chiamate 'prostitute', ma 'prostituite'' - ha detto Zuppi - a parlare di tratta sembra di tornare sui banchi di scuola quando si studiava il fenomeno della schiavitù, che si dice essere stata abolita, e invece è una realtà ancora ben presente sotto i nostri occhi. C’è la richiesta di non abbassare la guardia. Purtroppo queste persone sono costrette a rimanere per troppi anni nel limbo della clandestinità, sconosciuti, invisibili, parcheggiati da questa parte, perché non si sceglie, perché non si guarda alla realtà per affrontare i problemi. Ci sono tanti interessi che partono dalle storie di tante povere ragazze. La memoria di quanto è accaduto in questo luogo – ha ricordato ancora il Cardinale – ci fa aprire gli occhi e non ci fa abituare".

In rappresentanza anche della giunta comunale era presente Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale che ha ricordato la prossimità con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.