Minacce e naso rotto: "L'inferno in casa", il racconto di una vittima di violenza

I Carabinieri di un centro della Valsamoggia, hanno eseguito un’ordinanza dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nei confronti di un 55enne, cittadino albanese, incensurato, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal GIP è stato motivato con la querela, sporta da una donna 52enne, originaria dell’Albania.

La donna, sposata con il 55enne dal 1991, ha raccontato ai Carabinieri aver chiesto aiuto ai loro figli, durante una video chiamata del 29 gennaio: il padre, l'avrebbe picchiata due giorni prima, colpendola al volto e provocandole diverse lesioni. I figli hanno contatto sia il 118 che il 112.

Il racconto

La vittima ha riferito ai militari intervenuti, che il marito, dopo pranzo e dopo aver bevuto una bottiglia di vino, avrebbe iniziato a inveire, senza motivo, insultandola per poi darle uno schiaffo in faccia. In una circostanza, le avrebbe messo le mani intorno al collo dicendole che l’avrebbe uccisa. In un’altra occasione invece, era stata portata al pronto soccorso, in quanto, dopo un litigio, l’uomo le aveva fratturato il naso.

"L'inferno in casa"

L’uomo, con i suoi comportamenti, avrebbe creato all’interno del nucleo familiare “l’inferno in casa”, come lo ha definito la donna. Gli episodi verificatisi negli anni, l'avevano spinta anche a trasferirsi altrove. I Carabinieri quindi dopo aver rintracciato il 55enne, lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

Nei giorni scorsi, un uomo di 38 anni, italiano, residente nell’imolese, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico: gli sono imputati mesi di violenze nei confronti della compagna, spesso accaduti anche in presenza dei figli minorenni.